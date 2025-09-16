logo pulso
Seguridad

En Villa de Ramos, apresan a sujeto armado

Por Redacción

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
En Villa de Ramos, apresan a sujeto armado

Un joven de 22 años de edad fue capturado en el municipio de Villa de Ramos por agentes de la Guardia Civil Estatal, quienes lo detectaron armado y droga a bordo de una camioneta, por lo que ahora enfrenta diversos delitos ante las autoridades respectivas.

Según los hechos, los agentes policiales desplegaron el operativo Base de Operaciones Mixtas en coordinación con el Ejército Mexicano, esto en el municipio de Villa de Ramos.

De pronto detectaron una camioneta GMC tipo pick up color arena y de doble cabina, la cual era conducida en forma sospechosa y se determinó marcarle el alto chofer ya que, además, traía los vidrios polarizados.

De esta forma, el conductor dijo llamarse Felipe de 22 años de edad, quien fue sometido a una revisión y dentro de la camioneta le encontraron una pistola tipo revólver abastecida con cuatro cartuchos útiles.

Asimismo, traía cuatro bolsas con mariguana y doce dosis de cristal y entonces se procedió a su detención para ser remitido ante la autoridad respectiva con todo y las evidencias, además es investigado por si pertenece a algún grupo delictivo.

