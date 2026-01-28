logo pulso
Civil muere a tiros tras machetear a elemento de la GCE

El policía fue atacado cuando realizaba un operativo en una zona despoblada

Por Redacción

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Civil muere a tiros tras machetear a elemento de la GCE

CIUDAD VALLES.- Un elemento de la Guardia Civil Estatal fue lesionado a machetazos y su agresor fue abatido a tiros, en la delegación de Rascón.

Este martes por la tarde, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaban un operativo en una zona despoblada cercana a la delegación de Rascón; sin embargo, al encontrarse en medio de unos cañaverales, un hombre —hasta el momento no identificado— armado con un machete, habría atacado a un policía identificado como Israel Gómez, provocándole diversas lesiones.

Hasta ahora no se tienen claros los motivos del ataque, pero tras la agresión el civil fue abatido a tiros y falleció en el lugar.

Los policías brindaron auxilio a su compañero herido y lo trasladaron a un hospital de la cabecera municipal, donde se reporta estable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si los policías involucrados incurrieron en algún delito.

