Civil muere a tiros tras machetear a elemento de la GCE
El policía fue atacado cuando realizaba un operativo en una zona despoblada
CIUDAD VALLES.- Un elemento de la Guardia Civil Estatal fue lesionado a machetazos y su agresor fue abatido a tiros, en la delegación de Rascón.
Este martes por la tarde, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaban un operativo en una zona despoblada cercana a la delegación de Rascón; sin embargo, al encontrarse en medio de unos cañaverales, un hombre —hasta el momento no identificado— armado con un machete, habría atacado a un policía identificado como Israel Gómez, provocándole diversas lesiones.
Hasta ahora no se tienen claros los motivos del ataque, pero tras la agresión el civil fue abatido a tiros y falleció en el lugar.
Los policías brindaron auxilio a su compañero herido y lo trasladaron a un hospital de la cabecera municipal, donde se reporta estable.
La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si los policías involucrados incurrieron en algún delito.
