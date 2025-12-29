logo pulso
Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Civiles armados disparan contra un autobús turístico

Circulaba por la carretera Valles–Tamazunchale; no se reportaron heridos

Por Redacción

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
Civiles armados disparan contra un autobús turístico

CIUDAD VALLES.- Un autobús de turismo fue atacado con armas de fuego cuando circulaba por la carretera Valles–Tamazunchale; no se reportaron heridos.

La unidad pertenece a la empresa Transmorva, con oficinas en el estado de Puebla, y era conducida por un operador que había salido de Ciudad Valles, con destino a Aquismón.

El chofer informó a las autoridades que cerca del crucero de Tantobal, a unos 30 kilómetros al sur de Ciudad Valles, fue alcanzado por una motocicleta y una camioneta Ram de color rojo, cabina y media.

En la parte trasera de la camioneta viajaba un individuo que, mediante señales con una lámpara, intentó obligar al chofer a detener la marcha.

Ante la negativa del conductor, los ocupantes de los vehículos realizaron varias detonaciones de arma de fuego contra la unidad turística, una de las cuales impactó el parabrisas.

El operador logró acelerar y ponerse a salvo, para posteriormente solicitar apoyo a través de los números de emergencia. Al arribar las corporaciones de seguridad, se confirmó que no hubo personas heridas, aunque el autobús presentó daños materiales.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables del ataque.

