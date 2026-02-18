Civiles armados rafaguean vehículo; hombre resulta herido

CIUDAD VALLES.- Un hombre resultó con lesiones graves luego de haber sufrido un atentado a balazos en el fraccionamiento Valle Alto, Primera Sección.

Este hecho de violencia ocurrió alrededor de las 20:00 horas, sobre la calle Libertad, entre Circuito Tercer Mundo y Antiguo Camino a la Unión.

Un hombre identificado como Pablo "N", de 32 años de edad, circulaba en una camioneta Jeep Cherokee blanca sobre la calle Libertad cuando fue atacado a balazos.

Nadie informó cuántos agresores eran ni en qué vehículos se desplazaban. Pablo quedó a bordo de su vehículo con al menos dos heridas en el abdomen por proyectiles de arma de fuego.

Sus familiares llegaron al lugar de la agresión y lo llevaron de inmediato a una clínica, a donde posteriormente acudieron policías para brindarle custodia. Se informó que su estado de salud era grave.

Sobre la calle Libertad fueron encontrados más de una decena de casquillos percutidos, y elementos de la Policía Municipal se encargaron de resguardar la zona.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado procesó los indicios y lleva a cabo las investigaciones para esclarecer este hecho.