logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Civiles armados rafaguean vehículo; hombre resulta herido

Al menos dos heridas recibió en el abdomen por proyectiles de arma de fuego

Por Redacción

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Civiles armados rafaguean vehículo; hombre resulta herido

CIUDAD VALLES.- Un hombre resultó con lesiones graves luego de haber sufrido un atentado a balazos en el fraccionamiento Valle Alto, Primera Sección.

Este hecho de violencia ocurrió alrededor de las 20:00 horas, sobre la calle Libertad, entre Circuito Tercer Mundo y Antiguo Camino a la Unión.

Un hombre identificado como Pablo "N", de 32 años de edad, circulaba en una camioneta Jeep Cherokee blanca sobre la calle Libertad cuando fue atacado a balazos.

Nadie informó cuántos agresores eran ni en qué vehículos se desplazaban. Pablo quedó a bordo de su vehículo con al menos dos heridas en el abdomen por proyectiles de arma de fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sus familiares llegaron al lugar de la agresión y lo llevaron de inmediato a una clínica, a donde posteriormente acudieron policías para brindarle custodia. Se informó que su estado de salud era grave.

Sobre la calle Libertad fueron encontrados más de una decena de casquillos percutidos, y elementos de la Policía Municipal se encargaron de resguardar la zona.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado procesó los indicios y lleva a cabo las investigaciones para esclarecer este hecho.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

A balazos, ultiman a un hombre en Morales
A balazos, ultiman a un hombre en Morales

A balazos, ultiman a un hombre en Morales

SLP

Redacción

Sujetos en motocicleta le dispararon en varias ocasiones

Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57
Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57

Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57

SLP

Redacción

El reporte fue cerca de las 14:30 horas de este martes

Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido
Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido

Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido

SLP

Redacción

Guardia Municipal realizó el aseguramiento en Calzada de Guadalupe

Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital
Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital

Despliegan operativo por Carnavales 2026 en el sur de la capital

SLP

Redacción

Policía Municipal, Guardia Nacional y Sedena mantienen vigilancia preventiva