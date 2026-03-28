Combaten brigadistas incendio en parque industrial

Personal de Protección Civil Estatal y bomberos realizan acciones para combatir un incendio de pastizales en el parque Logistik, el cual hasta entrada la noche pudo ser extinguido ya que debido al viento y la maleza seca las llamas se expandían con rapidez.

El siniestro se reportó la tarde de este viernes en un predio localizado en el bulevar BMW, a inmediaciones del parque, por lo que el personal de PCE, los brigadistas de Villa de Reyes y una cuadrilla de bomberos de la GM, se coordinaron para iniciar el combate a las llamas.

Asimismo, con apoyo de maquinaria se hacían brechas para retirar la maleza en el área siniestrada para evitar que el fuego se expandiera, y hasta caer la noche las labores continuaban; cerca de las nueve de la noche las llamas pudieron ser exinguidas.

Por suerte no se vislumbraba que el fuego pudiera llegar a fábricas o zonas pobladas, aunque el humo se extendía en el área debido a las rachas de viento.

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Hasta anoche las acciones de los bomberos continuaban para finalmente extinguir el siniestro y se retiraron luego de cerciorarse que no reavivara.