Combaten incendio a orilla de camino en Mexquitic
Un incendio registrado a orilla de un camino vecinal de Mexquitic de Carmona, fue combatido por brigadistas del municipio quienes pudieron apagar las llamas a tiempo antes de que se extendieran por toda la zona.
Fue la tarde del domingo, cuando se reportó que había un incendio forestal en el camino que une a las comunidades de Corte Primero a Palmar Primero, en la entrada a Lagunillas.
Las llamas ya estaban consumiendo maleza seca de la región y demás fauna como mezquites y nopales, por lo que elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil se organizaron y acudieron al sitio con el fin de combatirlas.
En la zona ya el fuego se había extendido por una buena parte a orilla del camino, pero los elementos actuaron con rapidez y pudieron extinguirlo antes de que causara mayores estragos, luego se realizaron las maniobras respectivas para evitar que las llamas se reiniciaran y finalmente se retiraron de la zona.
La corporación recomienda a la ciudadanía tomar acciones para evitar incendios, como no arrojar envases de vidrio ni colillas de cigarro, así como no realizar fogatas que puedan salirse de control.
