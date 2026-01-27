Con cristal, arrestan a cuatro en Soledad

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres y una mujer por presuntos delitos contra la salud, esto en trabajos que buscan mantener la paz social en el municipio.

En la calle Galeana, en la colonia El Morro, los agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, mismo que fue interceptado para señalarle la debida sanción, y luego de entrevistarlo se identificó como Christian "N" de 29 años, a quien le encontraron una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como "cristal".

En distintos recorridos sobre la colonia La Virgen, oficiales municipales detectaron a Justino "N" de 56 años y Gilberto "N" de 35 años, ambos incurrían en faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándoles un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada "cristal", a cada uno.

Finalmente, en Avenida Jesús Yurén, en la colonia Praderas del Maurel, policías femeninas tuvieron contacto con quien dijo llamarse Abigail "N" de 29 años, quien cometía faltas administrativas, descubriéndole una bolsa con polvo con las características de la sustancia nombrada "cristal".

A todos se les informó que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirán con el proceso correspondiente.