Con "mota" y cristal, arrestan a siete viciosos

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a siete hombres por posesión de metanfetaminas y enervantes, esto en operativos destinados a mantener la paz social.

Los arrestos se efectuaron de manera aislada en la colonia Azaleas, donde agentes municipales ubicaron, en la calle Jesús Yurén, a quien se identificó como Luis "N", y en la calle Fernando Amilpa, a Jonathan "N", cuando ambos cometían faltas administrativas; localizándoles cuatro dosis de "cristal" al primero, y dos dosis al segundo.

Salvador "N", de 42 años de edad, fue detectado por policías soledenses en la calle López Mateos, de la colonia 21 de Marzo, cuando alteraba el orden público, localizándole una dosis de la droga.

Sobre la calle San Leonardo, en la colonia Villas de San Francisco, oficiales municipales tuvieron contacto con Cristian "N", de 26 años, descubriéndole una bolsa con cocaína.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, en las colonias Hogares Ferrocarrileros Primera Sección, Villas del Morro y Primero de Mayo, fueron ubicados Manuel "N", de 27 años, Abel "N" y Juan "N", de 50 años, quienes fueron detectados cuando incurrían en faltas administrativas; el primero traía una dosis de "cristal" y los demás una bolsa con marihuana.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y enervantes, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el debido proceso.