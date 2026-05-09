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Con una manopla, sorprenden a vándalo

Por Redacción

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
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Con una manopla, sorprenden a vándalo

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida; dicha acción se llevó a cabo en la colonia Terremoto, como resultado de la presencia permanente que se implementa en todos los sectores de la demarcación.

Agentes municipales realizaban un recorrido preventivo sobre la calle San Ignacio, en la colonia mencionada, donde observaron a un individuo que alteraba el orden, por lo que lo interceptaron para hacerle saber que sería sancionado conforme al Bando de Policía y Gobierno.

Luego de dialogar con el hombre, este se identificó como Aldo "N" de 20 años, a quien le encontraron una manopla metálica conocida como "boxer".

Al sujeto se le hizo saber que sería detenido por portación de arma prohibida, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedó a disposición.

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