Conductora choca y proyecta automóvil contra un camellón

CIUDAD VALLES.- Una mujer chocó su camioneta de modelo reciente, contra un vehículo, y lo proyectó contra el camellón.

El accidente sucedió la mañana de este lunes, en el cruce de la avenida Vicente C. Salazar y la calle Galeana, cerca del barrio Las Lomas.

Una mujer de 61 años de edad, que se llama Maribel P., con domicilio en la colonia Hidalgo, Conducía una camioneta tipo suv marca Mazda color guinda, de modelo reciente, e iba sobre la calle Galeana, con dirección del barrio Las Lomas hacia la colonia Moctezuma.

Sin embargo, no tuvo precaución al cruzar la avenida Vicente C. Salazar y chocó contra el costado derecho de un vehículo marca Nissan Sentra blanco, conducido por Janeth C. de 19 años, vecina de la colonia Las Fincas. La joven perdió el control del volante y trepó su unidad al camellón, y debido a que se asustó y resultó con golpes leves, tuvo que ser auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja.