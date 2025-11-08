Conductora embiste a motociclistas; uno muere

Dos personas en motocicleta resultaron lesionadas al ser embestidas por la conductora de un vehículo en la colonia Niños Héroes.

Sin embargo, una persona que fue trasladada al hospital para su atención médica, perdió la vida más tarde.

Los hechos se registraron minutos antes de las 01:00 de la mañana de este sábado, cuando una conductora de un automóvil Chevrolet circulaba sobre la calle Juan Escutia, pero al llegar a la calle 5 de mayo embistió a dos jóvenes que viajaban en la motocicleta.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a un joven para su atención médica, y fue él quien más tarde perdió la vida.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente para el deslinde de responsabilidades.