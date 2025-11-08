logo pulso
Conectividad de Vía Alterna, clave para detonar desarrollo industrial: CANACINTRA

Por Samuel Moreno

Noviembre 08, 2025 01:57 p.m.
A
Conectividad de Vía Alterna, clave para detonar desarrollo industrial: CANACINTRA

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en San Luis Potosí, Imelda Elizalde, reconoció que la nueva Vía Alterna a la Zona Industrial ha cumplido una función importante al disminuir el flujo vehicular y reducir las horas hombre invertidas en traslados.

Sin embargo, subrayó que la conectividad con los ejes viales y su enlace hacia la carretera 57 siguen siendo un reto prioritario para alcanzar una movilidad verdaderamente eficiente.

"El gobernador ha hablado de un proyecto para mejorar esta conectividad, y aunque no tenemos aún información precisa, suponemos que tiene que ver con enlazar los ejes 122 y 140. Además, la habilitación del tramo de la Comisión Federal de Electricidad sería otro de los grandes desafíos para lograr una vía alterna totalmente funcional", explicó.

Elizalde destacó que los parques industriales ubicados en la zona oriente no solo generan tránsito hacia la ciudad, sino también hacia la salida a la carretera 57, con conexión directa a Querétaro, Silao, Guanajuato y el corredor industrial del norte del país, por lo que insistió en que la visión de infraestructura debe centrarse en la conectividad y la planeación metropolitana.

La dirigente de CANACINTRA mencionó que, en coordinación con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) y los Industriales Potosinos A.C. (IPAC), se han definido ya proyectos prioritarios que incluyen el bacheo, la rehabilitación de laterales, la ampliación de accesos y la mejora en retornos como una primera etapa para agilizar la circulación.

"Resolver estos puntos críticos ayudará a mejorar el tránsito, pero no basta. Necesitamos una visión más profunda, un proyecto integral que dé solución de fondo a los flujos de movilidad en toda la zona industrial", puntualizó Elizalde.

SLP

Samuel Moreno

