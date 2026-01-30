Cuatro sentenciados por narcomenudeo y portación de arma en SLP

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria contra Juan "N", Miguel "N", Yahaira "N" y María "N", por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio de cannabis sativa L, cocaína y metanfetamina.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los ahora sentenciados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Civil Estatal y Policía Municipal de Tamuín, cuando circulaban sobre la calle Río Patitos, en la colonia Las Brisas, en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí.

Durante la detención, las autoridades aseguraron 158 bolsas de plástico que contenían un total de 136 gramos 52 miligramos de metanfetamina, 26 bolsas con 172 gramos 20 miligramos de marihuana, 91 bolsas con 63 gramos 62 miligramos de cocaína, así como un arma corta con un cargador abastecido con seis cartuchos.

Las personas detenidas, junto con el arma de fuego, el cargador, los cartuchos, la droga y los vehículos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Posteriormente, un juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y, mediante procedimiento abreviado, impuso una sentencia de seis años ocho meses de prisión y una multa de 125 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a 13 mil 571 pesos con 25 centavos, para cada uno de los implicados.

De acuerdo con la ley, las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La Fiscalía General de la República informó que mantiene habilitados sus canales de denuncia de manera presencial en República de Polonia número 370, colonia Lomas de Satélite, así como de forma anónima a través del teléfono 444 834 09 02, extensión 220932, y el correo electrónico vua.slp@fgr.org.mx

