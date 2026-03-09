Dan 26 años de cárcel a sujeto que intentó doble feminicidio

CIUDAD VALLES.- Un juez dictó una sentencia de 26 años de prisión al hombre que intentó privar de la vida a su pareja y a la madre de ésta en Ciudad Valles; el sujeto enfrenta además un proceso por el crimen de su padre.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó que, a través de la Delegación Cuarta, obtuvo una sentencia condenatoria de 26 años y 8 meses de prisión ordinaria en contra de Héctor "N", conocido con el apodo de "El Diablo", por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Fue el 11 de junio de 2024 cuando el ahora sentenciado acudió a un domicilio ubicado en la calle Alicia del fraccionamiento El Carmen 2, en Ciudad Valles, donde se encontraban las víctimas.

Posteriormente, el agresor ingresó al inmueble y atacó con un cuchillo a su pareja y a la madre de ésta, ocasionándoles múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo con la intención de privarlas de la vida.

Sin embargo, no logró consumar el delito debido a la intervención oportuna de vecinos del lugar, quienes impidieron que continuara con la agresión.

Tras la denuncia correspondiente, la Fiscalía potosina inició las investigaciones, logró la detención del probable responsable y lo puso a disposición de la autoridad judicial, donde el proceso penal avanzó por las distintas etapas hasta que el Tribunal de Enjuiciamiento emitió el fallo condenatorio.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá realizar el pago correspondiente por concepto de reparación del daño, así como cubrir una sanción pecuniaria, conforme a lo determinado por la autoridad judicial.

Cabe mencionar que, antes de agredir a las dos mujeres, ese mismo día Héctor habría privado de la vida a su padre en un domicilio del fraccionamiento Villa Real de Santiago.

El proceso penal por el parricidio continúa su curso, y el sujeto podría pasar más tiempo en prisión.