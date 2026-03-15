Dan vinculación a proceso por delitos contra la salud

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo la vinculación a proceso de Noé "N", por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, luego de ser detenido en el municipio de San Antonio en posesión de diversas sustancias ilícitas.

La detención ocurrió cuando autoridades detectaron que el señalado portaba 362 dosis de sustancias con características similares a las drogas conocidas como marihuana, cocaína y cristal, por lo que fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Durante la audiencia de control de la detención, la litigación realizada por Agentes Fiscales adscritos a la Delegación Quinta de la FGESLP fue suficiente para que el Juez de control emitiera el auto de vinculación a proceso en contra del imputado.

Asimismo, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de fijar cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí