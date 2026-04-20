Decomisan 154kg de marihuana y detienen a dos en Valles

CIUDAD VALLES.- Dos personas fueron detenidas y se aseguraron alrededor de 154 kilos de marihuana, en acciones coordinadas de la Guardia Civil Estatal y la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un operativo de la Guardia Civil Estatal se detuvo a un hombre de 41 años de edad y a un menor de edad, ambos originarios del estado de Querétaro.

Ambos viajaban en una camioneta Nissan blanca, modelo atrasado, sin placas de circulación, y presuntamente les encontraron 30 dosis de hierba verde y seca con características de la marihuana. Por ello, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, dicha dependencia integró la carpeta correspondiente y obtuvo, de la autoridad judicial, una orden de cateo a un domicilio ubicado en la colonia Las Águilas, adonde acudieron con la participación de personal operativo y pericial.

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Durante la diligencia, se aseguraron diversos indicios relacionados con posibles actividades de narcomenudeo, entre ellos bolsas con hierba seca con características de la marihuana, con un peso aproximado de 154 kilogramos; artefactos conocidos como "ponchallantas" y equipo para dosificación y empaque, como básculas grameras, selladoras y material diverso. Todos los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para su análisis e integración a la investigación.