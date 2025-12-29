Dejan en prisión a hombre por violencia familiar

logo pulso
Seguridad

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A través de acciones litigantes, el personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas avanzó en un caso de violencia familiar en contra de Rubén "N", logrando su vinculación a proceso por hechos ocurridos en el municipio de San Antonio.

El denunciado fue acusado de agredir en múltiples ocasiones a su víctima, tanto física como verbalmente, en un domicilio de la localidad El Ejem, en la demarcación mencionada.

En consecuencia, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) actuó conforme a derecho, llevando a cabo la aprehensión y reclusión del imputado en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región.

Durante audiencia, los agentes Fiscales Especializados presentaron pruebas suficientes para solicitar la vinculación a proceso por el delito de violencia familiar, la cual fue concedida por la autoridad judicial en contra de Rubén "N".

Asimismo, el personal de la FGESLP solicitó al Juez de control la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Ambas solicitudes fueron aprobadas y posteriormente comunicadas a los participantes en el caso.

