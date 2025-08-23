Dejan grave a un hombre tras robarle camioneta
Asaltantes le dispararon al resistirse al despojo de su camioneta en Fraccionamiento Capricornio
La noche de este viernes, un hombre fue lesionado por arma de fuego en la calle de Virgo y Neptuno, en el Fraccionamiento Capricornio. Los hechos, minutos antes de las 20:00 horas.
La víctima fue sorprendida por delincuentes que, al resistirse al robo, le dispararon y se llevaron su vehículo, una camioneta.
Al sitio, arribaron paramédicos de Protección Civil capitalina, quienes lo trasladaron a una tumba a un nosocomio para su atención médica.
El área fue acordonada por los agentes en espera de elementos de la Policía de Investigación de la FGE para el inicio de las investigaciones.
