Dejan grave a un hombre tras robarle camioneta

La noche de este viernes, un hombre fue lesionado por arma de fuego en la calle de Virgo y Neptuno, en el Fraccionamiento Capricornio. Los hechos, minutos antes de las 20:00 horas.

La víctima fue sorprendida por delincuentes que, al resistirse al robo, le dispararon y se llevaron su vehículo, una camioneta.

Al sitio, arribaron paramédicos de Protección Civil capitalina, quienes lo trasladaron a una tumba a un nosocomio para su atención médica.

El área fue acordonada por los agentes en espera de elementos de la Policía de Investigación de la FGE para el inicio de las investigaciones.

