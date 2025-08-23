logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Dejan grave a un hombre tras robarle camioneta

Asaltantes le dispararon al resistirse al despojo de su camioneta en Fraccionamiento Capricornio

Por Redacción

Agosto 23, 2025 10:02 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

La noche de este viernes, un hombre fue lesionado por arma de fuego en la calle de Virgo y Neptuno, en el Fraccionamiento Capricornio. Los hechos, minutos antes de las 20:00 horas.

La víctima fue sorprendida por delincuentes que, al resistirse al robo, le dispararon y se llevaron su vehículo, una camioneta.

Al sitio, arribaron paramédicos de Protección Civil capitalina, quienes lo trasladaron a una tumba a un nosocomio para su atención médica.

El área fue acordonada por los agentes en espera de elementos de la Policía de Investigación de la FGE para el inicio de las investigaciones.

