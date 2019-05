Denuncia "El Mijis" ataque a casa de su padre

La vivienda en donde habita el papá del diputado Pedro "El Mijis" Carrizales, presuntamente fue blanco de un ataque a balazos la madrugada de ayer domingo, el legislador se presentó en el lugar y a través de una grabación que subió en su cuenta de Facebook, en la que además solicita el apoyo del Presidente de la República y del Gobernador del Estado, anunció que podría sacar de la entidad a su papá.

En el video afirma que "en los últimos meses me he partido la madre para poder lograr cambios que la ciudadanía necesita. En esta lucha de ideales me he ganado más aliados que enemigos, pero el día de hoy, estos enemigos sobrepasaron la línea del respeto atentando contra la gente que amo, mi familia".

También indicó que "sin existir motivos, un vehículo llegó a balacear la casa en donde vive mi familia, la neta estoy hasta la madre de vivir en un país, en el que ser luchador social conlleva la posibilidad de morir".

Hizo un llamado a Alfonso Durazo y a gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, para que le proporcionen apoyo para garantizar la vida de su familia. En el video que circula en Facebook, el legislador muestra los impactos de bala y hace la indicación de que uno de los proyectiles, en caso de haber traspasado la puerta, pudo haberle pegado a su papá.

El mismo legislador manifiesta en el video que la casa de su familia se ubica en la colonia Las Piedras, aunque no da la dirección exacta.