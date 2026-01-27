Depravado realizó tocamientos a una menor

logo pulso
Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Seguridad

Por Redacción

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
CHARCAS.- Un sujeto que realizó tocamientos insanos a una menor en el municipio de Charcas, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal quienes lo remitieron ante el Ministerio Público por el presunto delito de abuso sexual.

De acuerdo al caso, el individuo fue identificado como Hipólito "N" de 53 años, el cual fue acusado por una menor de edad de haberla tocado sin su consentimiento, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal le prestaron ayuda y pudieron realizar la detención del agresor.

El individuo fue trasladado a las celdas preventivas de la Fiscalía General del Estado y se esperaba que la menor afectada acudiera a formalizar la denuncia para que se le defina su situación legal.

Con acciones la Guardia Civil Estatal contribuye a mantener las comunidades seguras en beneficio de la población potosina.

Cae trailero implicado en choque donde falleció una bebé

José Luis 'N' fue arrestado por su presunta responsabilidad en el trágico accidente

En dos años, 200 detenidos con "ponchallantas"

Hay casas de seguridad donde se fabrican ilegalmente los artefactos

Bloquean avenida Cactus y Periférico por falta de agua

Sofocan incendio en predio de Río Santiago y avenida Muñoz

Vecinos advierten que el sitio ha registrado incendios previos por quema de basura