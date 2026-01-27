Depravado realizó tocamientos a una menor

CHARCAS.- Un sujeto que realizó tocamientos insanos a una menor en el municipio de Charcas, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal quienes lo remitieron ante el Ministerio Público por el presunto delito de abuso sexual.

De acuerdo al caso, el individuo fue identificado como Hipólito "N" de 53 años, el cual fue acusado por una menor de edad de haberla tocado sin su consentimiento, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal le prestaron ayuda y pudieron realizar la detención del agresor.

El individuo fue trasladado a las celdas preventivas de la Fiscalía General del Estado y se esperaba que la menor afectada acudiera a formalizar la denuncia para que se le defina su situación legal.

Con acciones la Guardia Civil Estatal contribuye a mantener las comunidades seguras en beneficio de la población potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí