logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Desarticulan una célula criminal en Tamasopo

Por Redacción

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Desarticulan una célula criminal en Tamasopo

TAMASOPO.- Tres presuntos integrantes de una célula delictiva, fueron detenidos en un operativo de la Guardia Civil Estatal realizado en Tamasopo; traían armas y equipo táctico, pero supuestamente también se dedicaban a la extorsión y cobro de piso.

Este sábado la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se detuvo a Eduardo N., de 30 años; Francisco, de 33; y Aureliano N., de 24 años de edad.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia en un camino de terracería, a pocos metros del acceso a los parajes conocidos como Puente de Dios y El Cafetal, donde los elementos estatales detectaron un vehículo Chevrolet Equinox gris, sin placas, cuyos ocupantes intentaron huir al notar la presencia policial.

Tras darles alcance, los agentes localizaron en el interior de la unidad tres armas largas tipo M4 con cargadores abastecidos, así como tres chalecos balísticos y nueve cargadores útiles, además de cartuchos. Por ese motivo procedieron a detenerlos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las personas aseguradas y el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, delegación San Luis Potosí, instancia que determinará su situación legal conforme a derecho.

La dependencia añadió que con base en tareas de inteligencia, los detenidos presuntamente estarían vinculados a un grupo delictivo y relacionados con actividades de extorsión y cobro de piso en la zona.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae presunto robatarjetas en cajeros de la 57
Cae presunto robatarjetas en cajeros de la 57

Cae presunto robatarjetas en cajeros de la 57

SLP

Redacción

Fue asegurado con nueve tarjetas en Plaza Sendero.

Caen tres presuntos integrantes de grupo criminal en Valles
Caen tres presuntos integrantes de grupo criminal en Valles

Caen tres presuntos integrantes de grupo criminal en Valles

SLP

Redacción

Se les aseguraron 286 dosis de diversas drogas, 53 pipas de cristal y 23 "ponchallantas"

Detienen a Omar "N" por robos en Soledad
Detienen a Omar "N" por robos en Soledad

Detienen a Omar "N" por robos en Soledad

SLP

Redacción

Fue asegurado por la PDI mediante orden judicial.

Chocan compacto y vaca en la Valles–Rioverde
Chocan compacto y vaca en la Valles–Rioverde

Chocan compacto y vaca en la Valles–Rioverde

SLP

Huasteca Hoy

El semoviente cruzó la carretera y fue embestido; el conductor resultó ileso