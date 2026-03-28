Desigual choque deja a chofer en estado grave

Con lesiones de gravedad resultó el conductor de una camioneta de transporte de personal al participar en un choque con tráiler, cuando ambos vehículos se desplazaban por la carretera a México, a la altura de la comunidad El Cerrito, perteneciente a Santa María del Río.

El hecho tuvo lugar cerca de las cinco de la mañana de este viernes en el kilómetro 145 de la carretera en mención, en donde impactaron la camioneta de transporte de personal, una tipo combi color blanco, así como un tráiler de la empresa Transportes Reyna Toro, color blanco con remolque tipo caja.

Por ahora se desconoce la forma en que se suscitó el percance pero la camioneta terminó totalmente destrozada de la parte frontal y el tráiler se descuadró quedando la cabina sobre la cuneta divisoria de carriles, mientras la caja en la zona de rodamiento.

El chofer de la camioneta fue rescatado por los paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas que acudieron a prestar ayuda, con el apoyo de los gruyeros, siendo trasladado a un hospital para que recibiera la atención médica requerida.

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Elementos de la Guardia Nacional toman conocimiento del accidente y, como era de esperarse, el tráfico se vio paralizado en ese tramo de la carretera federal hasta que los vehículos fueron retirados luego de varias horas.