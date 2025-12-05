logo pulso
Seguridad

Detalla SSPC agresión a balazos contra repartidor

Marlon "N", de 20 años, fue detenido con un arma y quedó a disposición de la FGE

Por Redacción

Diciembre 05, 2025 12:27 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

Oficiales de la Dirección General de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detallaron la información sobre la detención de un joven de 20 años, señalado por agredir con un arma de fuego a un repartidor de plataforma móvil, hecho ocurrido la tarde-noche de este jueves en calles del fraccionamiento Tangamanga.

El reporte inicial se recibió a través del Comité Ciudadano de Seguridad, que alertó sobre una posible riña con una persona lesionada en la intersección de Avanzada y Santos Degollado. De inmediato, agentes municipales acudieron al auxilio.

Al arribar al lugar, testigos informaron que un hombre de 33 años había sido lesionado por impactos de arma de fuego, luego de una discusión con otro sujeto que viajaba a bordo de un vehículo sedán Ford Figo.

Señalaron además que el lesionado se encontraba realizando una entrega, cuando ocurrió la agresión y que el presunto responsable huyó en dicho vehículo.

En seguimiento a la flagrancia del delito, los agentes municipales implementaron un dispositivo de búsqueda que permitió ubicar al implicado en calles del cuadrante norte, donde fue asegurado y se le decomisó un arma de fuego tipo escuadra.

El señalado, identificado como Marlon "N" de 20 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por los probables delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y portación de arma de fuego.

En asalto, balean a repartidor de plataforma en S. Degollado

El presunto pudo ser capturado por agentes de la Policía Municipal

SLP

Redacción

Marlon "N", de 20 años, fue detenido con un arma y quedó a disposición de la FGE

