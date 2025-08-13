Detecta la Municipal difusión ilegal de imágenes
Se localizaron en plataforma más de 6 GB de fotos y videos de contenido sexual
En labores de ciberpatrullaje, elementos de la Policía Cibernética Municipal, lograron identificar y asegurar una carpeta digital con contenido sexual explícito que era difundido a través de un enlace en la plataforma “MEGA”.
El material, que ascendía a un total de 6.05 gigabytes, contenía 9 mil 736 archivos entre fotografías y videos, además de incluir datos personales y perfiles en redes sociales de mujeres que presuntamente fueron víctimas de esta difusión no autorizada.
Tras la detección, la Policía Cibernética de la Capital reportó el enlace a la plataforma para lograr su eliminación inmediata. Asimismo, se preservó la evidencia digital y se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que continúen con las investigaciones correspondientes.
Ante este nuevo caso de difusión ilícita de imágenes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital reitera su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier conducta que atente contra la integridad y privacidad de las personas en entornos digitales.
