Detecta la Municipal difusión ilegal de imágenes

Se localizaron en plataforma más de 6 GB de fotos y videos de contenido sexual

Por Redacción

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Detecta la Municipal difusión ilegal de imágenes

En labores de ciberpatrullaje, elementos de la Policía Cibernética Municipal, lograron identificar y asegurar una carpeta digital con contenido sexual explícito que era difundido a través de un enlace en la plataforma “MEGA”.

El material, que ascendía a un total de 6.05 gigabytes, contenía 9 mil 736 archivos entre fotografías y videos, además de incluir datos personales y perfiles en redes sociales de mujeres que presuntamente fueron víctimas de esta difusión no autorizada.

Tras la detección, la Policía Cibernética de la Capital reportó el enlace a la plataforma para lograr su eliminación inmediata. Asimismo, se preservó la evidencia digital y se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que continúen con las investigaciones correspondientes.

Ante este nuevo caso de difusión ilícita de imágenes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital reitera su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier conducta que atente contra la integridad y privacidad de las personas en entornos digitales.

