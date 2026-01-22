Detenida, tras presunto robo calificado

Mujer fue detenida por personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), al contar con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de robo calificado.

Fue una empresa de supermercados las que denunciaron a Sandra "N", como probable responsable de hurto dentro de sus instalaciones, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes.

La institución detectó que la probable responsable se resguardaba en territorio potosino, por lo que activó el convenio de colaboración con FGESLP, y de esta manera se emprendió la búsqueda de esta persona.

Fue en la calle Xóchitl del primer cuadro de la ciudad capital, donde la Fiscalía potosina dio con el paradero de la indiciada, procediendo de esta forma a su detención, que, tras ser certificada debidamente, dicha mujer fue regresada a la región donde enfrentará su proceso penal ante el Juez respectivo.

