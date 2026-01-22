logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detenida, tras presunto robo calificado

Por Redacción

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Detenida, tras presunto robo calificado

Mujer fue detenida por personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), al contar con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de robo calificado.

Fue una empresa de supermercados las que denunciaron a Sandra "N", como probable responsable de hurto dentro de sus instalaciones, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes.

La institución detectó que la probable responsable se resguardaba en territorio potosino, por lo que activó el convenio de colaboración con FGESLP, y de esta manera se emprendió la búsqueda de esta persona.

Fue en la calle Xóchitl del primer cuadro de la ciudad capital, donde la Fiscalía potosina dio con el paradero de la indiciada, procediendo de esta forma a su detención, que, tras ser certificada debidamente, dicha mujer fue regresada a la región donde enfrentará su proceso penal ante el Juez respectivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fotos | Carambola en Salvador Nava provoca caos vehicular
Fotos | Carambola en Salvador Nava provoca caos vehicular

Fotos | Carambola en Salvador Nava provoca caos vehicular

SLP

Redacción

Los hechos, a la altura del puente de la calle Xicoténcatl

Cae fardera buscada por autoridades de Aguascalientes
Cae fardera buscada por autoridades de Aguascalientes

Cae fardera buscada por autoridades de Aguascalientes

SLP

Redacción

Fue en la calle Xóchitl del primer cuadro de la ciudad capital, donde la Fiscalía potosina dio con el paradero de la indiciada

Giran aprehensión contra sujeto por homicidio en la Satélite
Giran aprehensión contra sujeto por homicidio en la Satélite

Giran aprehensión contra sujeto por homicidio en la Satélite

SLP

Redacción

José Luis "N" ya había sido detenido por su presunta participación en los hechos donde murió una mujer

Detienen a tres con autos robados en SLP
Detienen a tres con autos robados en SLP

Detienen a tres con autos robados en SLP

SLP

Redacción

Operativos de la Guardia Civil dejaron tres detenidos y cuatro vehículos asegurados.