logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detiene a un joven por presunta posesión de sustancias tóxicas

Por Redacción

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Detiene a un joven por presunta posesión de sustancias tóxicas

CIUDAD VALLES.- Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un joven que trabaja como repartidor, porque presuntamente traía droga; horas después quedó en libertad y los acusó de abuso de autoridad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó este jueves sobre la detención de Ulises "N", "por presuntos delitos contra la salud al decomisarle varias dosis de una sustancia con características similares a la droga "cristal", así como una motocicleta".

De acuerdo con la dependencia, durante el procedimiento de certificación médica, el doctor a cargo solicitó el apoyo de personal de la Comisión Nacional de Emergencias al detectar una cicatriz infectada. Los socorristas brindaron atención, realizaron la valoración correspondiente y determinaron que no era necesario su traslado a un centro hospitalario.

Ulises habría sido detenido por la mañana en la calle Frontera de la colonia Altavista, afuera de un cajero bancario. Lo llevaron ante la Fiscalía General del Estado, pero esa misma tarde quedó en libertad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El joven denunció ante la misma dependencia que los policías fabricaron el delito, pues niega haber traído sustancias prohibidas. Además aseguró que fue torturado, mostrando quemaduras en un brazo; también comentó que lo golpearon y le lastimaron la pierna en la que recientemente tuvo una cirugía.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reporta SSPC estatal 37 detenidos por diversos delitos
Reporta SSPC estatal 37 detenidos por diversos delitos

Reporta SSPC estatal 37 detenidos por diversos delitos

SLP

Redacción

Aseguran droga y vehículos con reporte de robo.

Detienen a un hombre con droga en Ciudad Valles
Detienen a un hombre con droga en Ciudad Valles

Detienen a un hombre con droga en Ciudad Valles

SLP

Redacción

Guardia Civil Estatal aseguró varias dosis de "cristal" y una motocicleta.

A disposición de FGR, dos personas en posesión de arma de fuego
A disposición de FGR, dos personas en posesión de arma de fuego

A disposición de FGR, dos personas en posesión de arma de fuego

SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Adán "N" y Derián "N" en Ciudad Fernández

Capturan en Texas a presunto feminicida de Las Flores
Capturan en Texas a presunto feminicida de Las Flores

Capturan en Texas a presunto feminicida de Las Flores

SLP

Redacción

En junio de 2024, Santiago "N" habría disparado a dos mujeres; una de ellas falleció