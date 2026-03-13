Detiene a un joven por presunta posesión de sustancias tóxicas

CIUDAD VALLES.- Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un joven que trabaja como repartidor, porque presuntamente traía droga; horas después quedó en libertad y los acusó de abuso de autoridad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó este jueves sobre la detención de Ulises "N", "por presuntos delitos contra la salud al decomisarle varias dosis de una sustancia con características similares a la droga "cristal", así como una motocicleta".

De acuerdo con la dependencia, durante el procedimiento de certificación médica, el doctor a cargo solicitó el apoyo de personal de la Comisión Nacional de Emergencias al detectar una cicatriz infectada. Los socorristas brindaron atención, realizaron la valoración correspondiente y determinaron que no era necesario su traslado a un centro hospitalario.

Ulises habría sido detenido por la mañana en la calle Frontera de la colonia Altavista, afuera de un cajero bancario. Lo llevaron ante la Fiscalía General del Estado, pero esa misma tarde quedó en libertad.

El joven denunció ante la misma dependencia que los policías fabricaron el delito, pues niega haber traído sustancias prohibidas. Además aseguró que fue torturado, mostrando quemaduras en un brazo; también comentó que lo golpearon y le lastimaron la pierna en la que recientemente tuvo una cirugía.