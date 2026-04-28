Detienen a cinco personas por distintos delitos

La Guardia Civil Estatal detuvo a cinco personas por su probable participación en distintos hechos delictivos, derivado del trabajo permanente y las labores de inteligencia en las cuatro regiones.

En un retén policial de la carretera a Matehuala, la GCE, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detuvo a Carlos "N" de 33 años y a Cecilia "N" de 29 años, a quienes se les aseguró un arma de fuego, dos cargadores y 32 cartuchos útiles; además, los presuntos habrían intentado ofrecer dinero a los oficiales para evitar su detención.

En otro hecho, en la colonia Jardines de Oriente, en la capital potosina, fue detenido Raúl "N" de 34 años, luego de que presuntamente intentara apoderarse de un vehículo que le había sido mostrado por su propietario con fines de compraventa.

Finalmente, en el municipio de Tamasopo, fueron detenidos Michael "N" y Mauro "N", ambos de 26 años, por la probable posesión de dosis de la droga sintética conocida como "cristal".

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Las personas detenidas, así como lo asegurado, fueron puestas a disposición de la autoridad, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos coordinados y permanentes.