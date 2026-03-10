logo pulso
Seguridad

Detienen a dos con "mota" y ponchallantas

Por Redacción

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a dos con "mota" y ponchallantas

Como parte de las labores permanentes de seguridad y vigilancia, la Guardia Civil Estatal detuvo en el municipio de Cedral a Isidro "N", de 28 años de edad, presuntamente por dedicarse a la venta de estupefacientes; mientras que en Ciudad Valles, detuvo a Rosalinda "N", de 31 años, a quien se le aseguraron artefactos "ponchallantas".

Los dos detenidos son investigados si pertenecen a grupos delictivos en sus respectivas regiones.

En Cedral, los agentes estatales aseguraron a Isidro "N" 25 con bolsas con marihuana y 21 artefactos  "ponchallantas".

Por su parte, en el municipio de Ciudad Valles, a Rosalinda N. le aseguraron 15 artefactos elaborados con varilla corrugada, conocidos como "ponchallantas" y que son utilizados por la delincuencia para dañar los neumáticos de patrullas en los operativos.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, quien determinará su situación legal.

