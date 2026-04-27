Detienen a dos por transporte ilegal de armas

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso contra Juan "N" y Víctor "N", por los delitos de transporte de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Operativo policial y detención de los imputados

La carpeta de investigación dio inicio en atención a la recepción, en la guardia de la Policía Federal Ministerial, de una denuncia anónima, en la que ciudadanos informaron que, en la carretera federal 101 de Cerritos, en el tramo del entronque del Huizache, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, se encontraban varios hombres armados.

Detalles del aseguramiento y proceso judicial

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Elementos de la Policía Federal Ministerial implementaron un operativo de seguridad en el que detuvieron a Juan "N" y Víctor "N", a quienes les aseguraron cuatro armas largas, siete armas cortas, ocho cargadores, mil 99 cartuchos de diversos calibres, una mochila, un chaleco balístico y dos vehículos tipo pick up, ambos con placas de Texas.

Después de diversas diligencias presentadas por el fiscal federal, un juez de control calificó de legal la detención, vinculó a proceso a los imputados, impuso como medida cautelar, prisión preventiva justificada y autorizó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.