Detienen a dos sujetos con moto robada

Dos sujetos que andaban en una motocicleta con reporte de robo, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal quienes los detectaron circulando por la Zona Industrial.

En patrullajes de seguridad, los agentes policiales se desplazaban por el Eje 130 y la avenida Comisión Federal de Electricidad en donde detectaron una motocicleta que circulaba sin placa de circulación y determinaron marcale el alto a los dos ocupantes para la investigación.

De esta forma los elementos policiales se percataron que la motocicleta marca Vento modelo 2025, color rojo con negro, contaba con reporte de robo sin violencia del 24 de agosto de este año.

Los tripulantes dijeron llamarse Alberto N. de 32 años de edad y Abraham N. de 34 años, los cuales no pudieron comprobar la posesión legal de la unidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo tanto, se les informó que serían detenidos por la posesión de la moto con reporte de robo, siendo trasladados a las celdas preventivas para que se les definiera su situación legal.

La Guardia Civil Estatal hace un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima sobre cualquier hecho con apariencia de delito.