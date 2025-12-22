Detienen a dos sujetos con moto robada
Dos sujetos que andaban en una motocicleta con reporte de robo, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal quienes los detectaron circulando por la Zona Industrial.
En patrullajes de seguridad, los agentes policiales se desplazaban por el Eje 130 y la avenida Comisión Federal de Electricidad en donde detectaron una motocicleta que circulaba sin placa de circulación y determinaron marcale el alto a los dos ocupantes para la investigación.
De esta forma los elementos policiales se percataron que la motocicleta marca Vento modelo 2025, color rojo con negro, contaba con reporte de robo sin violencia del 24 de agosto de este año.
Los tripulantes dijeron llamarse Alberto N. de 32 años de edad y Abraham N. de 34 años, los cuales no pudieron comprobar la posesión legal de la unidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por lo tanto, se les informó que serían detenidos por la posesión de la moto con reporte de robo, siendo trasladados a las celdas preventivas para que se les definiera su situación legal.
La Guardia Civil Estatal hace un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima sobre cualquier hecho con apariencia de delito.
no te pierdas estas noticias
Menor grave tras volcadura de taxi
Redacción
Un taxi volcó tras un choque por alcance; un menor fue trasladado en estado grave.
Choque múltiple y volcadura en Circuito Potosí
Redacción
Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente a la altura del puente Peñasco
Muere joven de 22 años en accidente carretero en Villa de Arriaga
Redacción
El conductor perdió la vida tras salir de la carretera rumbo a Santa Rosa de Gallinas