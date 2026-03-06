Detienen a hombre con "cristal" en Abastos
La SSPC capitalina realizó un operativo en calle Legumbres
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que como resultado de las acciones encaminadas a combatir el narcomenudeo, se logró la detención de un hombre en posesión de 42 dosis de "cristal".
Se informó que en patrullajes preventivos sobre calle Legumbres, cerca de la Central de Abastos, los agentes municipales visualizaron a un grupo de personas ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública.
Durante la intervención, se detectó al hombre de 34 años en posesión de los envoltorios que contenían la sustancia granulada con las características de la droga.
El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
