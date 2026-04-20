Detienen a hombre por asalto con cuchillo en tienda del Centro
Fue asegurado con cuchillo y dinero robado tras el atraco.
Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a un hombre por su presunta participación en el robo a una tienda de conveniencia en la capital potosina, como parte de operativos de vigilancia en las cuatro regiones del estado.
De acuerdo con información oficial, el detenido fue identificado como Francisco "N", de 28 años, quien habría ingresado a un establecimiento en el Centro y despojado a la cajera de una bolsa con aproximadamente 500 pesos.
Tras la intervención de los agentes, se aseguró al presunto responsable, así como un cuchillo de aproximadamente 16 centímetros de longitud y el dinero sustraído.
El individuo fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde se determinará su situación legal y si tiene posible relación con otros robos similares.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que estas acciones forman parte de operativos permanentes de prevención y vigilancia.
