Video | Coloridas flores ya inundan Ejido en Mexquitic

Video | Coloridas flores ya inundan Ejido en Mexquitic

Detienen a Israel, alias "El Gordo", por delitos relacionados con drogas

Fue sorprendido durante operativo en Ciudad Valles; intentó sobornar a los oficiales de la GCE

Por Huasteca Hoy

Octubre 14, 2025 03:42 p.m.
A
Foto: GCE

Foto: GCE

CIUDAD VALLES.- Un hombre fue detenido en un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal, tras encontrársele varias dosis de droga. Además, presuntamente intentó sobornar a los oficiales para que lo liberaran.

Se trata de Israel "N", de 27 años de edad, alias "El Gordo", quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por delitos contra la salud y cohecho.

De manera oficial se informó que la detención ocurrió en inmediaciones del fraccionamiento Valle Alto, cuando circulaba a bordo de una camioneta Ford blanca.

Los policías, que realizaban un operativo por la zona, le marcaron el alto y, al efectuarle una inspección de seguridad, le encontraron 14 bolsas que contenían hierba verde y seca con características de la marihuana, así como 12 envoltorios con una sustancia granulada similar a la droga sintética conocida como "cristal".

Por ese motivo, se le leyeron sus derechos y le notificaron que sería detenido. Según el comunicado, Israel ofreció dinero a los elementos a cambio de que lo dejaran en libertad.

Sin embargo, el hombre fue asegurado, junto con la droga y el dinero (29 mil 250 pesos), por lo que quedó a disposición de la autoridad correspondiente.  

