logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ARTE CULINARIO!

Fotogalería

¡ARTE CULINARIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chocan automóvil y taxi en Las Mercedes

Por Redacción

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Chocan automóvil y taxi en Las Mercedes

Sólo daños materiales hubo durante un accidente vial ocurrido entre un taxi y un automóvil particular que circulaban por calles de la colonia Las Mercedes perteneciente a Villa de Pozos.

El choque tuvo lugar la mañana de este lunes, cuando el automóvil Volkswagen Vento de color blanco, circulaba por la Avenida de las Mercedes en sentido contrario a la circulación, en la mencionada colonia.

Al llegar a la calle San Sebastián, chocó el ángulo delantero izquierdo contra el mismo lado del taxi número económico 1704 que en esos momentos se desplazaba por el lugar, ocasionándose ambas unidades fuertes daños.

Luego del accidente al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, quienes valoraron a los dos conductores que presentaban algunos golpes pero no ameritaron traslado a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se esperaba que los involucrados pidieron llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños materiales para que el caso no pasara a mayores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sorprenden a dos farderos en Bodega Aurrerá
Sorprenden a dos farderos en Bodega Aurrerá

Sorprenden a dos farderos en Bodega Aurrerá

SLP

Redacción

Chocan automóvil y taxi en Las Mercedes
Chocan automóvil y taxi en Las Mercedes

Chocan automóvil y taxi en Las Mercedes

SLP

Redacción

Fallece motociclista al estrellarse contra poste
Fallece motociclista al estrellarse contra poste

Fallece motociclista al estrellarse contra poste

SLP

Redacción

Circulaba por la avenida San Lorenzo cuando perdió el control de la dirección

Dos muertos, deja desigual choque carretero
Dos muertos, deja desigual choque carretero

Dos muertos, deja desigual choque carretero

SLP

Redacción

Impactaron tráiler y camioneta en tramo Rioverde-Rayón, el primero se incendió