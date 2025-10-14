Chocan automóvil y taxi en Las Mercedes

Sólo daños materiales hubo durante un accidente vial ocurrido entre un taxi y un automóvil particular que circulaban por calles de la colonia Las Mercedes perteneciente a Villa de Pozos.

El choque tuvo lugar la mañana de este lunes, cuando el automóvil Volkswagen Vento de color blanco, circulaba por la Avenida de las Mercedes en sentido contrario a la circulación, en la mencionada colonia.

Al llegar a la calle San Sebastián, chocó el ángulo delantero izquierdo contra el mismo lado del taxi número económico 1704 que en esos momentos se desplazaba por el lugar, ocasionándose ambas unidades fuertes daños.

Luego del accidente al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, quienes valoraron a los dos conductores que presentaban algunos golpes pero no ameritaron traslado a un hospital.

Se esperaba que los involucrados pidieron llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños materiales para que el caso no pasara a mayores.