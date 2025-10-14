Sorprenden a dos farderos en Bodega Aurrerá

Una mujer y un hombre fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad por presunto robo a comercio, las acciones se efectuaron en la distintos horarios en la Bodega Aurrerá de Acceso Norte.

El primer auxilio se atendió en la tienda mencionada, donde personal del establecimiento indicó a agentes femeninas que sorprendieron a una mujer cuando intentaba sustraer artículos, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Las policías se acercaron con la señalada, quien después de ser entrevistada, se identificó como María “N” de 50 años, a quien le encontraron prendas de ropa y alimentos.

Por otra parte, en el mismo supermercado se solicitó nuevamente la presencia de la autoridad, en esta ocasión por un sujeto que intentó llevarse mercancía.

