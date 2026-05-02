Detienen a joven con arma hechiza en Arbolitos

Un joven de 25 años fue detenido en la colonia Arbolitos por la portación de un arma de fuego de fabricación casera, luego de protagonizar un altercado con elementos de la Policía de la Capital.

Los hechos ocurrieron durante patrullajes de seguridad sobre la avenida de Las Torres, donde los oficiales detectaron al individuo realizando sus necesidades fisiológicas en la vía pública, una falta administrativa contemplada en el reglamento municipal.

Al acercarse para hacerle un señalamiento, el hombre reaccionó de forma hostil, empujando a uno de los agentes y lanzando insultos, lo que derivó en su aseguramiento.

Durante una revisión preventiva, los policías le encontraron fajada en el pantalón un arma hechiza abastecida con un cartucho calibre .22.

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Tras su detención, el joven fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargará de determinar su situación legal.