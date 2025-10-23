logo pulso
Detienen a joven mujer por presunto robo de 10 mil pesos en El Pedregal

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado

Por Redacción

Octubre 23, 2025 11:35 a.m.
A
Fue asegurada tras denuncia ciudadana. | Foto SSPCE

Una joven de 19 años, identificada como Dayanifer, fue detenida por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la colonia El Pedregal, luego de ser señalada como presunta responsable del robo de 10 mil pesos en efectivo de un domicilio.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima presentó la denuncia correspondiente, lo que permitió la rápida localización y aseguramiento de la presunta responsable, así como la recuperación del dinero sustraído.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para el seguimiento de las investigaciones y la determinación de su situación legal.

La GCE destacó que la denuncia oportuna de la ciudadanía fue clave para actuar conforme a los protocolos legales y evitar la impunidad en este caso.

