Detienen a ladrón de tiendas

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a José Alejandro "N", de 27 años, quien, de acuerdo con información de inteligencia, estaría presuntamente vinculado con robos a tiendas de conveniencia y comercios.

La corporación informó que la detención ocurrió durante una intervención preventiva en la colonia General I. Martínez, en la capital potosina.

Al momento de la revisión, los agentes le aseguraron una dosis de la droga conocida como "cristal", por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones.

La detención se dio en el marco de operativos permanentes de vigilancia y prevención del delito que realiza la corporación estatal en distintos sectores de la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí