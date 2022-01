Detienen a mujer que habría robado en una farmacia

Una mujer de 52 años de edad fue detenida por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la ciudad de San Luis Potosí, luego que fue librada orden de aprehensión por el delito de robo.

Esta persona había sido detenida con anterioridad por policías preventivos cuando presuntamente ingresó a una farmacia ubicada en la avenida Mariano Jiménez de la colonia Jardines del Estadio y tomó varios productos sin intención de pagarlos.

Alejandra "N" fue puesta a disposición del Ministerio Público donde se realizaron las acciones penales respectivas, sin embargo, la señalada logró enfrentar su proceso en libertad.

No obstante, la indiciada cambió de domicilio y no le notificó al Juez de la Causa, por lo que ya no se presentó ante su procedimiento jurídico, lo que provocó que se girara el mandato y posterior a ello, su detención en la calle Ignacio Altamirano en el barrio de Tlaxcala en la Capital potosina.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente para resuelva su estado legal.