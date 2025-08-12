Detienen a nueve personas por posesión de droga en Soledad

logo pulso
Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Ocho hombres y una mujer fueron arrestados en distintos puntos del municipio.

Por Redacción

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
Soledad de Graciano Sánchez.– Oficiales de la Guardia Civil Municipal detuvieron a ocho hombres y una mujer por posesión de droga, en operativos realizados en diversas colonias de la demarcación.

En la colonia BellavistaChristopher "N", de 23 años, fue asegurado en la avenida Camino a San José del Barro con una dosis de cristal. En la colonia Genaro VázquezGisela "N", de 37 años, fue detenida con la misma sustancia.

En la colonia Villas del SolJordan "N", de 29 años, portaba cinco dosis de cristal, mientras que en la colonia Primero de MayoSamuel "N", de 39 años, fue sorprendido con una dosis.

En la colonia 21 de MarzoCésar "N", de 39 años, y Fidencio "N", de 34 años, fueron arrestados con envoltorios de cristal. En la colonia San FranciscoMiguel "N", de 37 años, fue detenido en la calle República de Chile con una dosis, y en Privadas de San FranciscoAxel "N", de 25 años, fue arrestado en la avenida San Pedro con otra dosis de la droga.

Por otra parte, en la Cabecera MunicipalLuis "N", de 26 años, fue asegurado en la calle Lanzagorta con una bolsa de marihuana.

A todos se les informó sobre su detención por posesión de droga, fueron certificados por el médico legista y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

