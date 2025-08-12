Detienen a nueve personas por posesión de droga en Soledad

Soledad de Graciano Sánchez.– Oficiales de la Guardia Civil Municipal detuvieron a ocho hombres y una mujer por posesión de droga, en operativos realizados en diversas colonias de la demarcación.

En la colonia Bellavista, Christopher "N", de 23 años, fue asegurado en la avenida Camino a San José del Barro con una dosis de cristal. En la colonia Genaro Vázquez, Gisela "N", de 37 años, fue detenida con la misma sustancia.

En la colonia Villas del Sol, Jordan "N", de 29 años, portaba cinco dosis de cristal, mientras que en la colonia Primero de Mayo, Samuel "N", de 39 años, fue sorprendido con una dosis.

En la colonia 21 de Marzo, César "N", de 39 años, y Fidencio "N", de 34 años, fueron arrestados con envoltorios de cristal. En la colonia San Francisco, Miguel "N", de 37 años, fue detenido en la calle República de Chile con una dosis, y en Privadas de San Francisco, Axel "N", de 25 años, fue arrestado en la avenida San Pedro con otra dosis de la droga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, en la Cabecera Municipal, Luis "N", de 26 años, fue asegurado en la calle Lanzagorta con una bolsa de marihuana.

A todos se les informó sobre su detención por posesión de droga, fueron certificados por el médico legista y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Te puede interesar: Prevención de estafa en la Feria Nacional Potosina y AMAV SLP