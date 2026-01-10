logo pulso
¡CON NUEVOS BRÍOS!

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Detienen a Omar "N" por robos en Soledad

Fue asegurado por la PDI mediante orden judicial.

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:18 p.m.
A
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó sobre la detención de Omar "N", quien fue asegurado por elementos de la Policía de Investigación en cumplimiento de una orden de reaprehensión por su probable participación en los delitos de robo calificado y robo equiparado.

La detención se realizó en la colonia Praderas del Maurel, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como parte del seguimiento a una carpeta de investigación iniciada tras la denuncia presentada por la víctima.

De acuerdo con la querella, la persona afectada señaló que en abril de 2018, el ahora detenido, junto con otros individuos, presuntamente se apoderó de un vehículo y diversos objetos, ocasionando un daño a su patrimonio.

Caen presuntos integrantes de grupo delictivo

Se desplazaban a bordo de un vehículo con reporte de robo con placas de Jalisco

Tras integrar la carpeta de investigación, la Fiscalía solicitó el mandamiento judicial correspondiente ante un juez de control, quien otorgó la orden de reaprehensión. Posteriormente, agentes investigadores lograron ubicar y ejecutar el mandato.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación jurídica en la audiencia correspondiente, a realizarse en el Poder Judicial, en la Delegación La Pila.

