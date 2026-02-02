Detienen a presunto narcomenudista en la Huasteca

Un presunto narcomenudista fue detenido en Ciudad Valles durante un operativo conjunto de la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano, tras ser sorprendido con dosis de marihuana y cristal.

La detención se realizó en el ejido La Hincada, donde fue asegurado Leonardo N., de 26 años, en posesión de 10 dosis de marihuana y 12 de droga sintética.

El hombre fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, que definirá su situación jurídica.

El aseguramiento forma parte de los operativos de vigilancia que se mantienen en la región Huasteca para atender delitos relacionados con la venta y distribución de estupefacientes.