Fallece joven motociclista al derrapar, en Mexquitic

MEXQUITIC.- Un joven motociclista perdió la vida al derrapar cuando circulaba por la comunidad llamada Colonia Orilla del Río, perteneciente a este municipio, algunos testigos llamaron a los paramédicos pero cuando arribaron se percataron que ya había perdido la vida.

Fue al mediodía de este domingo, cuando se reportó a los paramédicos de Mexquitic de Carmona sobre un accidente de motocicleta registrado en la comunidad Colonia Orilla del Río, localizada sobre la carretera ´63 adelante de la comunidad de Corte Segundo en dirección a Ahualulco.

A su llegada, los socorristas tuvieron contacto con un joven que estaba tirado a la orilla del camino, entre la maleza, el cual presentaba múltiples lesiones en todo el cuerpo; procedieron a prestarle los primeros auxilios pero se percataron que por desgracia ya se encontraba sin vida.

Asimismo, policías municipales de Mexquitic llegaron a tomar conocimiento y se estableció que al momento del accidente el joven se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Itálika color amarillo, que se encontraba a unos metros del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al circular por la avenida referida, por motivos desconocidos perdió el control de la dirección para así desplomarse al piso causándose las lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

El joven fue identificado con el nombre de Juan Quiroz, con domicilio en la comunidad El Arenal Viejo, cercana al lugar del accidente.

Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales, en tanto que la motocicleta fue enviada a una pensión.