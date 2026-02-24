logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Detienen a presunto vendedor de "mota"

Por Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a presunto vendedor de "mota"

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad lograron la captura de un objetivo prioritario por posesión de enervantes, asegurándole 30 envoltorios de la marihuana que presuntamente andaba vendiendo en la zona; cuenta con antecedentes penales, así como detenciones previas por el mismo ilícito.

El arresto se realizó en la colonia Rinconada del Palmar, en trabajos de prevención y vigilancia, que se llevan a cabo para dar garantía de paz social.

Durante un recorrido sobre Avenida de los Valles, en la colonia mencionada, agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, mismo que fue interceptado y luego de entrevistarlo se identificó como Juan "N" de 20 años, quien mostró una actitud agresiva.

Policías soledenses procedieron conforme al debido protocolo de actuación, y le encontraron 30 bolsas con hierba seca similar a la marihuana, asimismo, se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que se trataba de un objetivo prioritario, quien cuenta con antecedentes y arrestos previos por delitos contra la salud.

De inmediato se le informó que sería detenido por posesión de enervantes, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde continuarán con el proceso correspondiente.

