Detienen a presuntos "narcos" en operativos

Como parte de las acciones de combate al narcomenudeo y a los delitos de alto impacto, la Guardia Civil Estatal llevó a cabo diversas detenciones y aseguramientos en distintos puntos del estado, fortaleciendo las estrategias de prevención y seguridad.

En labores de inteligencia y vigilancia estratégica realizadas en la colonia Insurgentes de Escalerillas, en la capital potosina, los agentes lograron la detención de Miriam "N" de 23 años y Jorge "N" de 48 años.

Los presuntos, vinculados a un grupo de delincuentes, fueron detenidos con 31 dosis de cocaína, 23 dosis de "cristal", seis dosis de marihuana, además de una motocicleta marca Itálika en la que se desplazaban al momento de ser interceptados.

En una acción distinta, derivada de los patrullajes preventivos desplegados en diferentes puntos del municipio de Ciudad Valles, elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron a Manuel "N" de 21 años y Juan "N" de 20 años, quienes presuntamente se encontraban en posesión de 59 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

Con todo y evidencia, los detenidos fueron remitidos ante la Fiscalía General del Estado a fin de que les fuera definida su situación legal por delitos contra la salud y lo que les resulte.