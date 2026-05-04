Detienen a seis "narcos" en operativos en el Estado

En trabajos operativos y las labores de inteligencia, la Guardia Civil Estatal detuvo a seis personas presuntamente dedicadas a la distribución de droga en Villa de Reyes, Santa María del Río, Matehuala, Guadalcázar y Ciudad Fernández, donde se aseguraron diversas dosis, dinero en efectivo y vehículos utilizados para estas actividades ilícitas.

En el primer hecho, la GCE y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a J. Santos "N", de 55 años, en Villa de Reyes, con diversas dosis de "cristal", mientras que, en Santa María del Río, autoridades estatales detuvieron a Juan "N", de 30 años.

En el municipio de Matehuala, la GCE detuvo a Juan "N", de 34 años, quien llevaba bolsas con marihuana y "cristal", y en otro hecho, en Guadalcázar, aseguró a José "N", de 61 años, con diversas dosis de marihuana, metanfetaminas y una motocicleta en la que se desplazaba.

Finalmente, en Matehuala, las autoridades detuvieron a Juan "N", de 26 años, con bolsas con marihuana y dinero en efectivo, mientras que, en Ciudad Fernández, la GCE detuvo a Elvia "N", de 41 años, tras asegurarle dosis de "cristal", marihuana, cocaína y una camioneta en la que se desplazaba. Todos los detenidos y la droga asegurada, fueron remitidos ante las autoridades correspondientes para que les defina su situación legal por los delitos contra la salud y lo que les resulte.

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