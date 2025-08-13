Detienen a sujeto por abusar de una menor

Un sujeto que presuntamente abusó de una menor de 13 años de edad, la cual contaba con una alerta Ámber, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal luego de que la víctima pidiera auxilio en la colonia Librado Rivera.

El hecho ocurrió cuando los agentes ubicaron a la menor por medio de los operativos de búsqueda, en Villa de Pozos.

En una acción conjunta, se logró ubicar a un masculino, señalado como presunto responsable de mantenerla contra su voluntad en un domicilio.

La víctima refirió que Ángel “N” de 34 años de edad, había abusado sexualmente de ella; de inmediato se implementaron los protocolos correspondientes para su debida atención médica y psicológica, mientras que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Según los hechos, la menor tenía varios días de desaparecida y los familiares ya habían solicitado la ayuda a las autoridades, por lo que se emitió la ficha de alerta que concluyó con la localización de la víctima, la cual estuvo encerrada en el domicilio del detenido.

El sujeto quedó ante el Ministerio Público en donde se le definirá su situación legal por el presunto delito de abuso sexual.