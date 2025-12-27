Doble muerte de motociclistas en aparatoso choque

logo pulso
Circulaban por carretera estatal 14, en jurisdicción del municipio de Tanquián

Por Redacción

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
TANQUIÁN.- Dos motociclistas perdieron la vida mientras que sus respectivos acompañantes resultaron heridos, luego de chocar entre sí cuando se desplazaba por la carretera estatal número 14, cerca del ejido El Gavial, perteneciente al municipio de Tanquián.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Abraham Abreu Hernández, de 46 años de edad, y José Hernández Hernández, de 25 años.

Fuentes oficiales informaron que Abraham había salido de su domicilio en el ejido El Gavial desde la tarde del jueves y que, por la noche, fue visto en estado de ebriedad en un baile.

Se presume que, antes del amanecer, abordó su motocicleta para regresar a su vivienda; sin embargo, al desplazarse por la carretera estatal número 14, en el tramo Tanquián-El Gavial, chocó contra la otra motocicleta que era conducida por José, vecino del rancho El Chamizal, quien se dirigía hacia la zona centro para dejar a su esposa.

Ambos conductores fallecieron de manera instantánea y en el lugar resultaron lesionados Reyna María Hernández, quien viajaba con José, y Jair Ramos, acompañante de Abraham, siendo auxiliados por socorristas del Sector Salud y trasladados al Hospital General de Ciudad Valles a recibir la atención médica requerida.

Al lugar del accidente acudieron elementos policiales, quienes tomaron conocimiento del hecho mientras los cuerpos fueron recogidos por personal de Servicios Periciales, siendo trasladados al Servicio Médico Forense de Ciudad Valles en donde serían entregados a los familiares para la sepultura respectiva.

