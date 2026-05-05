Dos muertos y varios heridos, en carreterazo

TAMASOPO.- Una camioneta particular se estrelló contra un autobús de la línea Autonaves en la autopista Valles-Rayón; de manera extraoficial hubo dos jovencitos fallecidos y varios heridos.

Fuentes oficiales informaron que las víctimas fueron identificadas como Jesús Misael Tovar Rodríguez, de 19 años, y José Guadalupe Lara Arvizu, de 21 años, el primero con domicilio en la comunidad El Carrizal, perteneciente a Mexquitic de Carmona, y el segundo vivía en la ciudad de San Luis Potosí capital; trascendió que trabajaban en una empresa que brindaba servicio de equipo de audio a Gobierno del Estado.

El percance sucedió este lunes alrededor de las 16:00 horas, en el kilómetro 31 de la carretera de cuota, tramo Rayón-Tamasopo, a la altura de Puerto Verde.

Una camioneta Nissan estaquitas, que era conducida de Valles hacia Rayón, habría invadido carril y chocó contra un autobús de la línea Autonaves, que salió de la terminal de San Luis Potosí, capital, con destino a Tamazunchale.

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Según testigos, en la camioneta viajaban proveedores de sonido, quienes perdieron la vida al instante, pues la unidad quedó destrozada.

El autobús, tras el impacto, se estrelló contra un cerro, y el chofer resultó con lesiones graves, mientras que varios pasajeros presentaron lesiones de menor consideración.

Al sitio acudieron diversos cuerpos de auxilio a fin de atender a los afectados como elementos de la Guardia Civil Estatal, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja de Ciudad Valles, Protección Civil Estatal y Protección Civil de Tamasopo.

Los lesionados del autobús fueron atendidos en el lugar y se les trasladó a diversos hospitales, aunque por desgracia por los dos ocupantes de la camioneta ya habían fallecido a consecuencia de las fuertes lesiones que se causaron.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió a realizar el levantamiento de los cuerpos, trasladándolos al Servicio Médico Legista en donde se esperaba fueran reclamados por los familiares para hacerles la entrega de los mismos.