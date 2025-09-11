Dos taxistas detenidos tras pelea en pleno centro histórico

La tarde de este jueves, oficiales de la Policía Vial de la capital intervinieron en una riña registrada entre dos taxistas en la Alameda Juan Sarabia, luego de un percance vial.

De acuerdo con el reporte, ambos conductores fueron arrestados y trasladados para determinar su situación legal. Sus unidades fueron retiradas con grúa para llevar a cabo los trámites correspondientes.

Durante la detención, otros choferes intentaron oponerse a la acción policial; sin embargo, los agentes municipales lograron restablecer el orden y garantizar la seguridad en la zona.

